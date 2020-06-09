​​​​​​​هدف تركيا من العزلة هو ضرب مشروع الأمة الديمقراطية

تواصل الدولة التركية تشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، وترى أوساط اجتماعية وثقافية أن هدف الدولة التركية من العزلة المشددة هو ضرب مشروع الأمة الديمقراطية.

القائد أوجلان يمثل إرادة الشعب الكردي

الشاعر رضوان آكري قال إن القائد أوجلان يمثل إرادة الشعب الكردي، وتابع "القائد يمثل تاريخ الشعب الكردستاني، ويمثل إرادة الشعب الكردي، والمؤامرة الدولية التي استهدفت القائد كان الهدف من ورائها كسر إرادة الكرد".

وأكمل رضوان آكري حديثه بالقول "العزلة المفروضة على القائد تعني العزلة على الشعب الكردي، 40 مليون من الكرد يقولون القائد يمثلنا".

ونوه آكري أيضاً إلى مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد عبدالله أوجلان، وقال "إن هذا المشروع هو ضمان حل قضايا الشرق الأوسط، وأن الهدف الأساسي للدولة التركية من تشديد العزلة هو ضرب مشروع الأمة الديمقراطية".

لا حل في الشرق الأوسط بدون القائد أوجلان

وأشار الشاعر رضوان آكري إلى أن سياسة الدولة التركية قائمة على إنكار وإبادة الشعب الكردي، وأضاف "إذا لم يتحرر القائد أوجلان من السجن لن ترى تركيا حلاً داخل بلادها وفي الشرق الأوسط".

وأضاف "تركيا وبقيادة حزب العدالة التنمية بفكرها وبسياستها الإخوانية تريد احتلال الشرق الأوسط، وإحياء الدولة العثمانية من جديد، ودائماً تركيا تروج لمقولة "أينما وضع عسكري تركي رجله فسيكون لنا"، هدف تركيا ليس الحل بل هدفها تقوية سلطتها وإبادة الشعوب لأن الدولة العثمانية تأسست على قتل وتعذيب وإبادة وإنكار الشعوب والثقافات".

وقال الشاعر رضوان آكري في ختام حديثه إن فلسفة القائد عبدالله أوجلان هي فلسفة أخوة الشعوب والتعايش المشترك، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل وفك العزلة عن القائد أوجلان.

(ك)

ANHA