أطلقت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية يوم أمس (27 آب 2023) في منطقة دير الزور والضفة الشرقية لنهر الفرات، عملية باسم "تعزيز الأمن"، وأوضحت القوات في بيانها المتعلق بالموضوع سبب إطلاقها للعملية، بالقول: "نظراً لما مرت به منطقة دير الزور من عمليات إرهابية استهدفت فيها خلايا تنظيم داعش الإرهابي، السكان الآمنين ووجهاء المنطقة والقوات الأمنية، واستناداً إلى جهود التواصل المستمر بين القيادة العامة لقواتنا؛ قوات سوريا الديمقراطية ووجهاء وشيوخ العشائر، لا سيما الاجتماعات الأخيرة وما نجم عنها من توصيات ومطالب بضرورة ملاحقة الخلايا الإرهابية وتجفيف مصادرها، فقد أطلقت قواتنا هذه العملية".

101 هجوماً

وحسب المعلومات التي تلقيناها من مصادر مختلفة في القوات الأمنية، فقد نفّذت خلايا نائمة في منطقة دير الزور والحسكة، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، 101 هجوماً مدبراً، استهدف فيها الأهالي والقوات الأمنية، ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

أبرز هذه الهجمات:

في 26 حزيران عام 2023، هاجم المرتزقة حاجزاً للقوات الأمنية في قرية بريهة التابعة لدير الزور بدراجة نارية، ما أسفر عن استشهاد عنصر من القوات الأمنية وإصابة عنصرٍ آخر.

في 23 آب الجاري، هاجم المرتزقة منزل أحد وجهاء عشيرة العكيدات في قرية مويلح التابعة لدير الزور "جميل رشيد الهفل"، ما خلّف أضراراً مادية، في محاولة لاغتياله.

في 20 آب الجاري، فجّر مرتزقة داعش لغماً برتل لقوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي في بلدة الشحيل في دير الزور، أدى إلى أضرار مادية.

في 20 آب الجاري، شن المرتزقة هجوماً على فرن في قرية الحجنة في دير الزور، خلّف أضراراً مادية، عقب تمنع صاحب الفرن دفع الزكاة لخلايا داعش.

في 19 آب الجاري، أطلق مرتزقة داعش الرصاص على سيارةٍ تابعة للقوات الأمنية على طريق قرية الزيانات التابعة لدير الزور، وأسفر الهجوم الذي نُفّذ بدراجتين ناريتين عن استشهاد عنصر من القوات الأمنية وإصابة اثنين آخرين.

في 2 آب الجاري، تعرضت السيارة التي تنقل مادة الخبر من ناحية الشدادي إلى ناحية الصور، لهجومٍ من قبل مرتزقة داعش في قرية الحسين، فقد أطلق المرتزقة الذين كانوا يستقلون دراجة نارية الرصاص على السيارة، ما أسفر عن استشهاد عنصر من القوات الأمنية وإصابة اثنين آخرين.

في 1 آب الجاري، هاجم مرتزقة يستقلون دراجة نارية، المواطن فادي عدنان مخلف في قرية الدحلة التابعة لدير الزور، ما أسفر عن استشهاده.

وكشف مسؤولو قوات سوريا الديمقراطية إلى أن هدف عمليتهم الأخيرة هي القضاء على هذه الخلايا وتعزيز أمن المنطقة.

(ر)

ANHA