​​​​​​​هبوط جديد لليرة التركية وخسائرها تصل إلى أكثر من 20% هذا العام

وتراجعت الليرة التركية عن 16.55 مقابل الدولار اليوم الاثنين، لتصل خسائرها إلى أكثر من 20 بالمئة هذا العام، إذ أثرت المخاوف بشأن التضخم السنوي الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في 24 عاما على المعنويات.

وبحلول الساعة 05:32 بتوقيت غرينتش، هبطت الليرة مسجلة 16.56 للدولار، وفق شبكة يورو نيوز.

وأعادتها الخسائر الأخيرة للاتجاه نحو المستويات المتدنية القياسية التي سجلتها يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر في أزمة عملة أثارتها سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة في أواخر عام 2021.

وهبطت الليرة 44 بالمئة العام الماضي وكانت الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة لعدة سنوات متتالية فيما يرجع بالأساس إلى السياسة الاقتصادية والنقدية التي تتبعها حكومة رجب طيب أردوغان.

وأثرت تلك السياسيات بشكل كبير على الاقتصاد التركي عامة وزادت من تعقيد الوضع المعيشي المتأزم أصلاً لدى الشعب وأثار شجباً وتنديداً في الأوساط التركية.

(د ع)