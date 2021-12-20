​​​​​​​هبوط إلى القاع.. العملة التركية تجتاز حاجز الـ17 ليرة مقابل الدولار

ويأتي ذلك بعد أن هوت العملة التركية يوم الجمعة، إلى مستوى 17.099 ليرة للدولار، مما دفع بورصة اسطنبول لتعليق التداولات.

وبحسب رويترز، فأن العملة التركية سجلت صباح اليوم 17.5 ليرة أمام الدولار.

ويأتي هذا الانهيار الجديد بعد تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد بخفض مستوى التضخم في بلاده بشكل حاد، مؤكداً أن حكومته تواصل بحزم سياسته المبنية على أسعار الفائدة المنخفضة، رغم الانتقادات التي يواجهها إثر هذه السياسات التي رجح محللون أنها السبب في انهيار الليرة التركية ووصولها إلى هذه المستوى القياسي المتدني.

وخرج آلاف المتظاهرين الأحد، إلى شوارع إسطنبول وأنقرة، بدعوة من نقابة العمال، للاحتجاج على زيادة التضخم وتدهور قيمة الليرة التركية.

وفقدت الليرة التركية حوالي 60 % من قيمتها منذ مطلع العام. ويربط المتابعون للوضع هذا التدهور بسياسات أردوغان الداخلية والخارجية على حد سواء وكثرة المشاكل التي يعاني منها نظامه.

(ل د)