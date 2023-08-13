​​​​​​​حبس تركيا لمياه الفرات يحرم 50 ألف نسمة من مياه الشرب في الطبقة

أدى حبس الدولة التركية لمياه نهر الفرات إلى انخفاض منسوب مياه النهر والبحيرات خلف السدود المشيدة عليه، وخروج محطات ضخ مياه الشرب في العديد من المدن السورية عن الخدمة، آخرها مدينة الطبقة.

وخرجت 9 محطات لضخ مياه الشرب وريفها، المعتمدة على نهر الفرات في مدينة الطبقة عن الخدمة، خلال الأسبوع الجاري، وفق ما أكدته وحدة مياه الطبقة في بيانها حول وقع محطات ضخ المياه جراء انخفاض منسوب ميها نهر الفرات، في 6 آب الجاري.

وأكدت وحدة المياه لوكالتنا خروج محطات (الجرافات والغرين والبو عاصي ومحطة الرفع والخزان الجنوبي) التي تغذي أجزاء من مدينة الطبقة، ومضخة أم الأسود وتل عثمان والعنبر وطاوي التي تغذي مناطق في ريف الطبقة".

وتغذي كل مضخة منها أكثر من 5 ألف نسمة.

وتسبب خروج المحطات الـ 9 عن الخدمة، ووفقاً لمسؤولي وحدة مياه الطبقة، بحرمان 50 ألف نسمة من سكان مدينة الطبقة وريفها من مياه الشرب.

وفي شرح مفصل عن واقع محطات المياه على نهر الفرات في الطبقة وريفها، قال الرئيس المشترك لوحدة مياه الطبقة حمود الشيخ، لوكالتنا "منذ حبس تركيا لمياه الفرات، بدأ منسوب المياه ينخفض، وابتعدت المياه عن مركز المحطات العمودية، لذا قمنا بشكل تدريجي بإجراءات احترازية، وبناء عليه تم تحويل وضع المضخات من الوضعية العمودية إلى الوضعية الأفقية لتامين مياه الشرب للأهالي قدر المستطاع، لكن على الرغم من ذلك خرجت 9 محطات عن الخدمة".

وأضاف: "تركيا لم تقم باحترام الاتفاقات الدولية وضربتها بعرض الحائط واستخدمت المياه كورقة ضغط على مناطق شمال وشرق سوريا، ما سبّب نقص منسوب مياه الفرات، وإذا استمر الأمر ستخرج المزيد من المحطات الأخرى عن الخدمة، وستتوقف نهائياً، ما ينذر بكارثة إنسانية بحق المنطقة".

ويعاني أهالي العديد من المناطق في مدينة الطبقة وريفها اليوم، من انقطاع مياه الشرب، وفقاً لما يؤكده الأهالي، حيث قال محمد جراش، وياسر الحردوبي، أنهم باتوا يواجهون انقطاع مياه الشرب بعد خروج المضخات عن الخدمة.

وتحاول وحدة مياه الطبقة، كحلول اسعافية، تأمين مياه الشرب للأهالي عبر صهاريج نقل المياه، وفقاً الرئيس المشترك لوحدة مياه الطبقة حمود الشيخ.

(خ)

ANHA