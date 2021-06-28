​​​​​​​هايكو ماس يحذّر من تنامي نفوذ داعش

وقبيل اجتماع التحالف الدولي المناهض لداعش الذي يعقد اليوم في العاصمة الإيطالية روما، قال وزير الخارجية الألماني "لقد تم صد تنظيم داعش في العراق وسوريا، لكن لم يتم هزيمته".

وأشار ماس إلى نشاط داعش المتزايد في أفغانستان وأفريقيا، بحسب ما أورده موقع دويتشه فيله الألماني.

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ويجتمع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في روما اليوم الإثنين، لمناقشة استراتيجيات مكافحة الإرهاب.

وقال ماس "في روما، سوف نوضح: لن نسمح للإرهابيين بأي شبر واحد، حتى في أفريقيا".

ومن المقرر أن يعالج وزراء خارجية دول التحالف البالغ عددهم 83 دولة الحرب ضد الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق وكذلك في أفريقيا وأفغانستان.

ووفقاً لتقارير إعلامية، يخطط وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب للتعهد بمبلغ 14.7 مليون يورو (17.53 مليون دولار) للقتال ضد داعش.

وجّه القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي رسالة إلى اجتماع التحالف الدولي ضد داعش المزمع عقده اليوم.

وقال عبدي عبر منشور في تويتر: "يجب ألا ننسى أن عشرات الآلاف من النساء والأطفال ومقاتلي داعش لا يزالون في مخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال وشرق سوريا".

ودعا عبدي التحالف إلى المساعدة في إعادة هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية، ودعم برامج التعليم ومكافحة التطرف، وكذلك دعم الاستقرار والانعاش الاقتصادي في المناطق المحررة لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف.

(م ش)