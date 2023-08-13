​​​​​​​هاواي الأميركية باتت رماداً وموسكو تجلي ألفي شخص غربي البلاد

حصدت الحرائق التي اجتاحت جزيرة ماوي في هاواي الأميركية أكثر من 89 قتيلاً، في أحدث حصيلة أُعلن عنها اليوم، وأثارت انتقادات للسلطات بشأن طريقة تعاملها مع واحدة من أسوأ كوارث التغير المناخي.

وأفاد حاكم ولاية هاواي أن حصيلة ضحايا الحرائق التي دمرت بلدة سياحية تاريخية في هاواي بلغت 89 قتيلاً، وفق ما نقلت فرانس برس.

وقال جوش غرين للصحفيين "هناك 89 وفاة جرى إحصاؤها"، مرجحاً أن تستمر الحصيلة في الارتفاع"، وقائلاً "نريد أن يكون الناس على استعداد لهذا".

فيما أعلنت الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن الاستجابة للكوارث الطبيعية (فيما) أن نحو 2207 مبانٍ، معظمها سكنية، دمرت أو تضررت.

وأتت هذه الحرائق المدمرة منتصف صيفٍ سُجلت خلاله سلسلة أحداث مناخية قاسية في أنحاء الكوكب، بما في ذلك موجة حر شديدة جنوبي الولايات المتحدة، وهي ظاهرة مرتبطة بالاحترار العالمي.

بدورها، أجلت السلطات الروسية ما لا يقل عن ألفي شخص من مناطق تجتاحها فيضانات في أقصى شرق البلاد، حسب ما أفاد مسؤولون في جهاز الطوارئ الأحد.

وقالت وزارة حالات الطوارئ الروسية على تلغرام إن "أكثر من ألفي شخص، بينهم 405 أطفال، تم إجلاؤهم في بريموريه".

كما ذكرت الوزارة أن المياه غمرت نحو 5000 مبنى في منطقة بريموريه المحاذية للصين وكوريا الشمالية.

ومن جهتها، أوضحت وكالة روسية أن الفيضانات التي شهدتها مدينة أوسورييسك كانت الأسوأ منذ عقد.

(م ش)