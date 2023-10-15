​​​​​​​HAT تلقي القبض على متزعمين لداعش

نفّذت قوات مكافحة الإرهاب HAT، التابعة لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، عمليتين نوعيتين في الريف الشمالي والشرقي لدير الزور، تمكنت خلالها من إلقاء القبض على اثنين من متزعمي داعش، أحدهم مسؤول تمويل مالي، وفقاً لبيان نشرته القوات قبل قليل.

وكشف البيان تفاصيل العمليات: "بدعم ومشاركة من التحالف تمكنت قواتنا الخاصَّة H.A.T خلال اليومين الماضيين من القبض على أميرين لتنظيم داعش الإرهابي في الريف الشرقي والشمالي لدير الزور.

ضمن إطار سلسلة العمليات الأمنية لقواتنا في ضرب أوكار خلايا التنظيمات الإرهابية والقبض عليهم، وبدعم ومشاركة من التحالف الدولي تم تحديد موقعين لأميرين لتنظيم داعش أحدهما كان المسؤول المالي عن تمويل خلايا التنظيم بالمال بهدف تنفيذ خططهم الإرهابية لاستهداف مناطقنا.

وبعد مراقبة وتعقب تحركاتهما من قِبل أعضاء جهاز الأمن العام، نفذت قواتنا الخاصَّة مداهمتين مختلفتين في الريفي الشرقي والشمالي لدير الزور، حيث تم إلقاء القبض عليهما في وكرهما".

وكما صادرت القوات المنفذة أسلحة رشاشة مختلفة ومجموعة من الذخائر.

وأكدت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا في بيانها، استمرار عملياتها الأمنية وملاحقة خلايا مرتزقة داعش وإحاطة المنطقة بحالة من الأمن والاستقرار.

وشهدت أرياف مدينة دير الزور في الـ 27 من آب الفائت عملية "تعزيز الأمن" أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية، وانتهت مرحلتها العسكرية في 8 أيلول، ودخلت مرحلتها الأمنية.

(أ م)