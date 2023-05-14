​​​​​​​هاشتاغ #SandıktakiİradeneSahipÇık لحماية صناديق الاقتراع

بدأت عملية التصويت للانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة في باكور (شمال كردستان) وتركيا الساعة الثامنة من صباح اليوم، وتستمرّ حتّى الساعة الـ 17.00 مساءً، حيث تبدأ بعدها عملية فرز الأصوات وإحصاؤها.

وأُطلق على وسائل التواصل الافتراضي في الساعة الـ 10 من صباح اليوم حملة هاشتاغٍ باللغة التركيّة لحماية صناديق الاقتراع والأصوات حيث برز هاشتاغ ((#SandıktakiİradeneSahipÇık. ومنذ الآن، غرّد الكثيرون على مستوى كردستان وأوروبا عبر تويتر بهذا الهاشتاغ.

ونشرت الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي، برفين بولدان مقطعاً مصوراً دعت فيه الشعب، والمراقبين والموظفين إلى حماية صناديق الاقتراع والالتزام بمهامهم حتّى تسليم هذه الصناديق. وأشارت برفين بولدان إلى أنّه يجب على الجميع أن يعتبروا أنفسهم مسؤولين ويساهموا في حماية ومراقبة صناديق الاقتراع.

وقالت: "ستقوم السلطة بدعاية قذرة لكن يجب ألّا يتأثّر بها أحد. ليكن تركيزكم موجّهاً فقط على أصواتنا وصناديق الاقتراع. مصير تركيا بيدكم، وأنتم من ستغيّرونه، فالتوفيق لكم جميعاً".

كما دعت المتحدّثة باسم حزب الخضر اليساري جيكدم كليجكون عبر مقطعٍ مصوّر الجميع إلى مراقبة صناديق الاقتراع لإنجاح العملية الانتخابيّة وقالت: "يجب ألّا تُترك الصناديق حتّى الانتهاء من فرز الأصوات وإحصائها وبيان مركزنا. كونوا على رأس مهامكم حتّى نأخذ وثائق (نتائج) الصناديق إلى مركزنا. فأنتم من ستحدّدون نتائج عملنا المستمرّ منذ أشهر. والصناديق والأصوات أمانةً لديكم. سنكتب التاريخ اليوم معاً، وسنفوز بالتأكيد".

أبرز الهاشتاغات:

* التصويت وحده غير كافٍ علينا أنّ نحمي أصواتنا. حماية الأصوات تمثّل حماية إرادتنا. #SandıktakiİradeneSahipÇık.

* حافظوا على إرادتكم #SandıktakiİradeneSahipÇık.

* انتخبنا بأصواتنا كولتن كشاناك، فيغن يوكسكداغ، صباحات تونجل والآلاف من رفاقنا. علينا التعبير عن إرادتنا من أجل حرية رفاقنا. #SandıktakiİradeneSahipÇık.

* مستقبلك في هذه الصناديق فحافظ عليه. #SandıktakiİradeneSahipÇık.

* حان وقت المحاسبة. نحن مدينون للمساجين، احموا الصناديق. #SandıktakiİradeneSahipÇık.

*فليقاوم الجميع ولا يغادر ويترك الصناديق. #SandıktakiİradeneSahipÇık.

ووردت في بعض التغريدات أنّ شرطة الدولة التركيّة تتّخذ إجراءاتٍ ضد المواطنين ولا تسمح للمراقبين بالإشراف على صناديق الاقتراع. وجرى الدعوة إلى عدم الاستسلام لهذه الاعتداءات.

(ر)

ANHA