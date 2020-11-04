​​​​​​​حالتا وفاة و١٣٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

وبحسب الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أنّ حالتي الوفاة هما لرجلين من الحسكة.

وأوضح مصطفى أيضاً أنهم سجّلوا ١٣٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي ٦٨ ذكور و٦٥ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

٣٢ حالة في ديرك

٢٨ حالة في الحسكة

١٠ حالات في قامشلو

٧ حالات في عامودا

٧ حالات في كركى لكي

٦ حالات في الدرباسية

٤ حالات في الرميلان

٣ حالات في جل آغا

حالة واحدة في تربه سبيه

حالتان في تل تمر

١٤ حالة في كوباني

١٣ حالة في الطبقة

٣ حالات في منبج

حالتان في الشهباء

حالة واحدة في الرقة

ونوّه مصطفى إلى أنه تم تسجيل ١٢ حالة شفاء جديدة.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان اليوم، ٤٩٧٨ حالة، منها ١٣٢ حالة وفاة و ٧٥٦ حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA