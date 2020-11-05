​​​​​​​حالتا وفاة و ٢٦٩ حالة إصابة جديدة بفايروس شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالتا الوفاة هما لرجل من قامشلو وامرأة من الحسكة .

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ٢٦٩ حالة إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ١٤٩ ذكور و ١٢٠ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

٥٩ حالة في ديرك

٤٧ حالة في الحسكة

٣٧ حالة في قامشلو

٧ حالات في عامودا

١٤ حالة في كركى لكى

١٢ حالة في الدرباسية

حالة واحدة في الرميلان

حالة واحدة في جل آغا

٨ حالات في تربه سبيه

حالة واحدة في تل تمر

٢٤ حالة في الطبقة

٢٢ حالة في منبج

٣٦ حالة في الرقة

كما ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ١٥ حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٥٢٤٧ حالة منها ١٣٥ حالة وفاة و ٧٧١ حالة شفاء.

ANHA