​​​​​​​حالة المصابين جراء احتراق خيمة صفية بمخيم مهجري كري سبي يوم أمس

وأصيب يوم أمس 9 تلاميذ من مدرسة الشهيدة ربيعة اسماعيل الاعدادية في المخيم مهجري كري سبي مع مديرهم بحروق متفاوتة وصلت بعضهم للدرجة الثالثة نتيجة اشتعال مدفأة داخل خيمتهم الصفية، أسعفوا على أثرها إلى مشفى الشهيد عمر علوش بناحية عين عيسى لتلقي العلاج، وتم نقلهم فيما بعد لمشافي مدينة الرقة بعد تلقيهم الاسعافات الاولية لخطورة حالات بعضهم.

وبحسب المصدر الطبي فإن 2 منهم في قسم العناية المركزة منذ يوم أمس وهي الطفلة ميركان أحمد عبد القادر، والحالة الثانية للطفل يوسف شريف الذي تعرض لحروق من الدرجة الثانية في انحاء جسمه وحرق من الدرجة الثالثة في رقبته.

واضاف المصدر بأن 4 حالات آخرى في قسم التعقيم في مشفى الرقة وهم كل من" دانيال درويش، فيان عدنان محمد، سيلفا عزيز بوزان، يونس الشريف".

فيما خرج مشفى عين عيسى 3 تلاميذ الاخرين ومديرهم بعد تلقيهم العلاج اللازم وهم كل من" عمار مسلم، شيار خليل، ايناس خليل، بالإضافة لمدير المدرسة أحمد المصطفى.

(د)

ANHA