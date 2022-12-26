​​​​​​​حالة أحد مصابي قصف الاحتلال التركي على قرية تنب خطيرة

قصف الاحتلال التركي أمس الأحد، قرية تنب التابعة لناحية شرا في عفرين المحتلة، بالقذائف المدفعية والصاروخية؛ ما أسفر عن استشهاد طفل يدعى أسعد محاميد (16 عاماً)، وإصابة خالد الشيخ طه (16 عاماً) وأحمد محاميد (18 عاماً)، بجروح. نقلوا على إثرها إلى مشفى تل رفعت ثم آفرين في مقاطعة الشهباء.

في هذا السياق، قال مدير مشفى آفرين الدكتور آزاد رشو لوكالتنا، إن حالة أحد المصابين، دون أن يحدد هويته، في قصف الاحتلال التركي على قرية نتب خطيرة ونقل إلى مدينة حلب لتلقي العلاج؛ لعدم توفر الأجهزة الطبية والمستلزمات في مشفى آفرين بفعل الحصار.

وأشار رشو إلى أن إصابة المصاب الآخر كانت طفيفة وبعد تلقيه العلاج تم تخريجه ونقله إلى البيت.

وأرجع رشو أسباب عدم تمكن المشفى من تقديم العلاج اللازم للمصابين إلى الحصار الجائر الذي تفرضه "الفرقة الرابعة" التابعة لحكومة دمشق على مقاطعة الشهباء، ومنعها دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المقاطعة.

هذا ومن المقرر تشييع جثمان الشهيد "أسعد محاميد" من مشفى آفرين اليوم.

(س ر)

ANHA