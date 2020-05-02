​​​​​​​حالات وفاة وإصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين وإسرائيل

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد، ارتفع اليوم السبت، إلى 227، بعد تسجيل حالات جديدة، وكذلك الإصابات إلى 16,004.

وقالت في بيانها اليومي: "إن هناك انخفاض في عدد الإصابات الطفيفة والمتوسطة إلى 6351 و67 على التوالي، في حين ارتفع عدد الإصابات الخطيرة إلى 107، منها 84 يخضعون لأجهزة تنفّس صناعي".

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 9400.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، مساء أمس الجمعة، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا و3 حالات تعافٍ من الفيروس في الضفة والقدس.

وقالت: "بهذه الإصابات، ارتفعت الحصيلة في فلسطين إلى 517 إصابة، وحالات التعافي إلى 102 حالة تعافي".

(ع م/ح)

ANHA