سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم حالات إصابة ووفاة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلي: " إن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد، ارتفع إلى 18,089 إصابة، بينهم 15,137 حالة شفاء، والوفيات 298 حالة".

في السياق نفسه، سجلت وزارة الصحة الفلسطينية إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الضفة الغربية والقدس.

وقالت في بيانٍ لها: "بذلك ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 654 إصابة بينها 320 في محافظة القدس و264 في باقي المحافظات الشمالية، و70 إصابة في المحافظات الجنوبية."

وتابعت إن: "عدد حالات الشفاء بلغ 559 حالة، بينها 293 في محافظة القدس و225 في باقي المحافظات الشمالية و41 في المحافظات الجنوبية".

(ع م)