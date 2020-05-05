​​​​​​​حال الأسواق بعد تمديد حالة الحظر في شمال وشرق سوريا

ارتأت خلية الأزمة في شمال وشرق سوريا تمديد حالة الحظر ضمن مناطق شمال وشرق سوريا لغاية 11 أيار، وأفسحت المجال أمام أصحاب المحال والمهن والأسواق بمزاولة العمل من الساعة الـ 06.00 وحتى الساعة 15.00، لتلبية متطلبات الأهالي في ظل الحظر المفروض، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التدابير ووسائل الوقاية تحسباً لمنع تفشي فيروس كورونا في المنطقة.

ونظراً لتسجيل إصابتين بفيروس كورونا المستجد في حي العمران في مدينة الحسكة، فقد اتخذت إدارة إقليم الجزيرة عدّة تدابير لمنع تفشي الفيروس في باقي الأحياء وباقي المدن.

شهدت الأسواق في مدينة قامشلو بعد قرار تمديد الحظر واستثناء بعض المرافق العامة حركة ملحوظة خلال ساعات رفع الحظر، مع عدم اتخاذ التدابير الوقائية، وشوهد قلة قليلة من الأهالي وأصحاب المحال ساهموا في اتخاذ تدابيرهم الوقائية، كارتداء الكمامات والقفازات والالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي، والتي من الواجب اتخاذها بجدية في ظل التفشي السريع لجائحة كورونا.

كما شوهد عدم تقيد بعض أصحاب المطاعم في مدينة قامشلو بقرار خلية الأزمة القاضي بإغلاق المطاعم طيلة فترة حظر التجوال، ومن المقرر أن تتخذ خلية الأزمة الإجراء المناسب بحقهم.

فاخرة بشير صاحبة إحدى محال الألبسة وسط مدينة قامشلو، أشارت إلى أنها تتجنب الاختلاط بالناس، وتلتزم بالتباعد الاجتماعي.

وبخصوص التدابير الوقائية التي تتخذها قالت فاخرة بشير إنها تستمر في حماية نفسها من فيروس كورونا عن طريق استعمال المعقمات والمطهرات كتعقيم يديها والمحل بشكل مستمر، وأشارت إلى أنها كانت سابقاً ترتدي الكمامات ولكنها لا تستطيع ارتداء القفازات كون طبيعة عملها يتطلب ذلك.

الالتزام بالتدابير الوقائية

المواطنة رولا هارون كانت تتسوق في السوق المركزي في مدينة قامشلو، أشارت إلى أن التدابير الوقائية التي يتم اتخاذها بصدد فيروس كورونا تصب في مصلحتهم نظراً للتفشي السريع للفيروس في أغلب دول العالم، والذي بات جائحة عالمية، ونوهت رولا هارون أن التدابير الوقائية التي ينبغي التركيز عليها هي الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والاهتمام بالنظافة الشخصية، وقالت "الوقاية خير من ألف علاج".

بسام يحيى يبيع الأدوات المنزلية في سيارة مركونة بجانب جسر جقجق في مدينة قامشلو، توجه بالشكر للإدارة الذاتية بخصوص القرار الذي سُمح فيه لأصحاب المحال والمهن بفتح محالهم وممارسة عملهم، وقال: "كون الناس بحاجة إلى مزاولة عملهم في ظل الأزمة الاقتصادية الحاصلة في البلاد".

ويتقيد بسام يحيى بالساعات المخصصة للعمل، ويحاول قدر الإمكان منع التجمعات أثناء البيع والشراء، ويلتزم بإبقاء مسافة نصف متر بينه وبين الزبائن.

قبيل الساعة الـ 15.00 تخف الحركة ويبدأ أصحاب المحال بإغلاق محالهم

وفي الساعة الـ 15.00 تُغلق كافة المحال، وسط انتشار مكثف لدوريات قوى الأمن الداخلي لضبط الحظر، لتنبيه أصحاب المحال بضرورة الإغلاق.

(أ ب)

ANHA