​​​​​​​هاكان فيدان له علاقات وثيقة مع تل أبيب

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، علاقات تركيا مع إسرائيل وعمليات الإعدام في إيران وسياسات الصين في المنطقة.

فيدان لعب دوراً كبيراً في التعاون مع إسرائيل

اعتبر نمرود غورين، رئيس المعهد الإسرائيلي للشؤون الخارجية الإقليمية إن هاكان فيدان الذي تم تعيينه وزيراً جديداً للخارجية الأسبوع الماضي، لعب دوراً رئيساً في العلاقات بين تركيا وإسرائيل لسنوات عديدة، وكان له صلات مع قيادة المخابرات الإسرائيلية حتى في أوقات التوتر بين الدول"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

علاوة على ذلك، قال غورين، إن فيدان: "قاد التحركات لتحسين العلاقات بين إسرائيل وتركيا" في السنوات الأخيرة. لقد شارك في الاستراتيجية الأمنية منذ أن تولى أردوغان منصبه. تناول كل القضايا المركزية في علاقات تركيا في المنطقة. إنه يتمتع بثقة الرئيس، ولديه خبرة ومعرفة كبيرة".

وقال رئيس مؤسسة التفاهم العرقي الحاخام مارك شناير، أحد المقربين من الرئيس إسحاق هرتسوغ، الذي لعب دوراً في التقارب الأخير بين تركيا وإسرائيل، إن "فيدان كان منخرطاً بشكل مباشر في المناقشات مع المخابرات الإسرائيلية حول العديد من القضايا، بما في ذلك مخاوف الإسرائيليين بشأن عمليات حماس في تركيا. إنه مدرك للغاية وحساس للغاية للمخاوف الإسرائيلية بشأن الجماعات الإرهابية في المنطقة".

وخلص شناير إلى أن "أردوغان يريد بصدق بناء علاقة مع إسرائيل. بهذه الطريقة، فيدان في مكان مناسب لتقديم المساعدة".

تصاعد عمليات الإعدام في إيران

لفتت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إلى تصاعد عمليات الإعدام في إيران لأعلى عدد سنوي من عقوبات الإعدام، منذ ما يقرب من عقد، وهو ارتفاع يقول النشطاء والمحللون إنه يعكس تصميم طهران على القضاء على الاضطرابات السياسية.

وتم إعدام ما لا يقل عن 142 شخصاً في أيار، وهو أعلى رقم شهري منذ عام 2015، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 300 شخص في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وفقاً لحقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو.

وقدّرت منظمة العفو الدولية، وهي منظمة مراقبة حقوق الإنسان، عدد عمليات الإعدام في إيران حتى أيار بـ 282، وهو ما يقرب من ضعف العدد المسجل في نفس الوقت من العام الماضي.

ويتهم ناشطون سياسيون ومحللون إيران باستخدام عقوبة الإعدام لقمع الاضطرابات المدنية، من خلال بث الخوف في نفوس الإيرانيين العاديين.

قال أليكس فاتانكا، مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط بواشنطن: "الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تفسير الزيادة في عمليات الإعدام بشكل معقول هي أن النظام يستجيب لوضع يحتمل أن يكون متفجراً ويبذل كل ما في وسعه لردع الناس".

استقبال الصين للرئيس الفلسطيني للبحث عن المكانة العالمية وليس السلام

يعتقد كبار المسؤولين الفلسطينيين أن زيارة الدولة الوشيكة لرئيس السلطة الفلسطينية إلى الصين تهدف إلى تعزيز أوراق اعتماد بكين على المسرح العالمي، وليس محاولة جادة لإحياء عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، حسب تحليل لصحيفة غارديان البريطانية.

ووصفت وسائل الإعلام الحكومية الصينية زيارة محمود عباس التي تستمر أربعة أيام، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء، بأنها تهدف إلى تسهيل محادثات جديدة تستند إلى حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود. كما يأتي في أعقاب نجاح بكين الأخير في التوسط في انفراج بين قطبين دينيين وجيو سياسيين رئيسيين في الشرق الأوسط، المملكة العربية السعودية وإيران.

لكن مصادر فلسطينية وإسرائيلية أخبرت الصحيفة أن زيارة عباس رفيعة المستوى كانت تدور حول تلميع مكانة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، كرجل دولة عالمي، ومن غير المتوقع حدوث اختراقات دبلوماسية.

(م ش)