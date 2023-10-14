​​​​​​​غزة في مواجهة إنذار الإخلاء الإسرائيلي

دخلت الحرب بين حماس وإسرائيل يومها الثامن، حيث يواجه أكثر من مليون فلسطيني في شمال قطاع غزة نهاية مهلة إسرائيلية للنزوح جنوباً، فيما قالت اليونيسيف إنه نزح ما لا يقل عن 420 ألف شخص من منازلهم في غزة وبات الوصول إلى المحتاجين أكثر صعوبة.

كما وصلت حصيلة قتلى وجرحى الحرب بين حماس وإسرائيل إلى 1300 قتيل إسرائيلي وإصابة 3500 آخرين، وارتفعت حصيلة قتلى الفلسطينيين إلى 1900 قتيل، وإصابة 7696 آخرين.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إنه من المستحيل على سكان غزة الاستجابة لأوامر إسرائيل بالتحرك جنوباً دون "عواقب إنسانية مدمرة"، ما دفع إسرائيل إلى انتقاده قائلة إن الأمم المتحدة ينبغي أن تدين حماس وتدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

وكتب منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث على مواقع التواصل الافتراضي: "الخناق يضيق على السكان المدنيين في غزة. كيف من المفترض أن يتحرك 1.1 مليون شخص عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان في أقل من 24 ساعة؟".

وميدانياً، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري إن قوات المشاة والدبابات نفذت أول توغل داخل قطاع غزة الجمعة، كما تواصل حماس قصف المدن الإسرائيلية بالصواريخ.

وفي سياق متصل، لقي مصور وكالة رويترز حتفه وأصيب ستة صحفيين آخرين في جنوب لبنان، يوم أمس، عندما أصابتهم صواريخ أطلقت من اتجاه إسرائيل، وفق وكالة رويترز، حيث كانت مجموعة من الصحفيين، تعمل قرب قرية علما الشعب القريبة من الحدود مع إسرائيل عندما تبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبنانية إطلاق النار في اشتباكات عبر الحدود.

(م ش)