​​​​​​​غوتيريش: العالم يمشي نائماً نحو تدمير كوكب الأرض

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن موجة الأمطار القياسية التي تشهدها باكستان والفيضانات المدمرة تضرر منها أكثر من 30 مليون باكستاني.

وأوضح غوتيريش "نحن نتحرك دون وعي نحو تدمير كوكب الأرض بواسطة التغيرات المناخية".

ووصف ما يقوم به العالم في هذا المجال "كمن يمشي نائماً"، مشيراً إلى "ضرورة إيقاظه وإيقاف هذا الأمر فوراً".

وتابع: "اليوم نرى أوضاعاً كارثية في باكستان وغداً ربما يأتي الدور على الدولة التي ينتمي إليها أي منا".

وتشهد باكستان فيضانات لم تحدث منذ نحو عقد من الزمان، نتج عنها مقتل أكثر من ألف شخص، بينما تقول الحكومة الباكستانية إن نحو ثلثي أراضي البلاد أصبحت مغمورة بالمياه.

(د ع)