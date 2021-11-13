​​​​​​​غوركا أليجاباريتا دياز: بقاء PKK في قائمة الإرهاب يشكل عقبة أمام السلام

بادرت 29 شخصية من السياسيين والكتاب والمفكرين ونشطاء السلام والمحامين والفنانين بتشكيل مبادرة العدالة للكرد الدولية.

ومن بين هذه الشخصيات: الكاتبة الحائزة على جائزة نوبل إلفريدي جيلينك، والسياسي سلافوي زيزاك، وخبير القانون الدولي البروفيسور نورمان بايش، والأمين العام لمفوضية الاتحاد الأوروبي المدنية التركية EUTCC البروفيسور مايكل إم غونتر، وهو أحد مؤسسي جمعية أمهات بلازا دي مايو نورا كورتيناس. وأطلقت هذه الشخصيات حملة لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي.

وقال السيناتور الإسباني والمتحدث باسم العلاقات الدولية لحزب الباسك EH Bildu، غوركا أليجاباريتا دياز، وهو أحد الموقّعين على الحملة، إنه من أجل حل القضية الكردية عبر المفاوضات والحوار؛ فيجب أن يتم التفاوض مع جميع الأطراف، وعليه، يجب إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وقال غوركا إليجاباريتا دياز إن الدولة التركية المحتلة تستغل هذا الأمر من أجل تبرير هجماتها على الشعب الكردي، مضيفا: "إن الدولة التركية تستغل بقاء اسم حزب العمال الكردستاني في قائمة الإرهاب؛ من أجل إضفاء الشرعية على هجماتها".

ونوّه غوركا إليجاباريتا دياز إلى أن إبقاء حزب العمال الكردستاني على "قائمة الإرهاب" يشكل عقبة أمام السلام، وأضاف حول الموضوع: "لقد أدى هذا الأمر إلى تقييد حرية التعبير والقضاء على الحريات المدنية. وفتح الطريق أمام الاعتداء على الأحزاب السياسية وحظرها، وكذلك حظر الصحف ومحطات التلفزة وغيرها".

وصرح غوركا إليجاباريتا دياز أنهم يتفهمون وضع الشعب الكردي جيداً، لأنهم يتعرضون لمواقف مماثلة في منطقة الباسك، وأضاف: "من خلال تجاربنا نعلم أنه يجب إزالة هذه العقبات، ولقد طالبنا مراراً بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الاتحاد الاوروبي للمنظمات الإرهابية. يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذ خطوات جادة في هذا الصدد".

(ك)

ANHA