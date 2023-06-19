​​​​​​​غسيل الأدمغة مستمر في المناطق المحتلة

بعد فرضْ دولة الاحتلال التركي منهاجها ولغتها "التركية" كلغة رئيسة في المناطق المحتلة، أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة بتكريم ما يعرف بـ "مجلس تل أبيض المحلي"، التابع لدولة الاحتلال التركي، أمس، ٣٠ طفلاً في مركز المقاطعة المحتلة، بعد ما وصفهم المجلس بـ "متقني اللغة التركية".

تتعمّد دولة الاحتلال التركي منذ احتلالها لمقاطعة كري سبي في تشرين الأول عام ٢٠١٩، ترسيخ سياسة التتريك، عبر افتتاح معاهد لتعليم اللغة التركية، وتشترط على المعلمين إجراء دورات لتعلّمها كشرط لتوظيفهم.

ووثّقت وكالتنا خلال العام الدراسي المنصرم، فرض دولة الاحتلال التركي النشيد الوطني التركي وترديده في المدارس، فضلاً عن رفع صور شخصيات قوموية تركية (مصطفى كمال أتاتورك) مؤسس الدولة التركية الحديثة في المدارس.

وتحاول دولة الاحتلال التركي بشكل ممنهج سلخ المناطق المحتلة في سوريا كجرابلس وإعزاز وعفرين وكري سبي وسري كانيه عن سوريا، كما تفرض اللغة التركية في المدارس.

(د)

ANHA