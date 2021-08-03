​​​​​​​غريب حسو: دور الديمقراطي الكردستاني معادٍ للكرد

وتحت شعار "تقوية تنظيمنا سيكون رداً على إبادة شنكال واحتلال عفرين" انطلق صباح اليوم، الكونفرانس الرابع لاتحاد إيزيديي عفرين، في ناحية أحداث التابعة لمقاطعة الشهباء، وذلك بمشاركة المئات من أعضاء الاتحاد وممثلين عن الأحزاب السياسية ووجهاء العشائر العربية والكردية.

وبعدما تم تشكيل الديوان وقراءة النصوص الدينية ، ألقى الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، غريب حسو، كلمة هنأ فيها الكونفرانس على عموم المجتمع الإيزيدي وأهالي عفرين والقائد عبد الله أوجلان.

وتحدث غريب حسو عن أوجه الشبه بين ما فعله مرتزقة داعش في شنكال من قتل وترهيب وخطف وما تفعله تركيا ومرتزقتها من جرائم في عفرين.

وقال "ما فعله داعش في شنكال منذ سبع سنوات حيث قتل وشرد الآلاف من أبناء المجتمع الإيزيدي واغتصب الآلاف من النساء، وما ترتكبه دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في عفرين ليس سوى استمرارية لجرائم داعش".

سياسات الديمقراطي الكردستاني معادية للكرد

واستكمل غريب حسو حديثه بالإشارة إلى دور وسياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني المعادية، وقال "يستمر الديمقراطي الكردستاني بسياسة العداء اتجاه الشعب الكردي؛ فإلى جانب الهجمات التركية المستمرة يستهدف PDK قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان، كما أنه سهّل هجوم مرتزقة داعش على شنكال عبر انسحابه منها وتسليم الأهالي للمرتزقة، وما خطْفُ ممثل الإدارة الذاتية في باشور كردستان وعدم الكشف عن مصيره إلا تضييق للخناق على الإدارة الذاتية".

واختتم حسو حديثه مؤكداً على أنه مهما سعت الأطراف ومنها الاحتلال التركي ومرتزقته للنيل من مشروعنا ستبوء سياساتهم القذرة بالفشل "لأننا أهالي شمال وشرق سوريا من الكرد والعرب والسريان والآشور متمسكون بمقاومتنا حتى تحرير مناطقتنا المحتلة ونيل حريتنا".

الكونفرانس رد على جميع المخططات

ومن جانبه ألقى الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم عفرين، سليمان جعفر، كلمة هنأ فيها الكونفرانس على عموم الشعب الكردي وعلى المجتمع الإيزيدي، مؤكداً أن هذا الكونفرانس سيكون رداً على جميع المخططات الهادفة إلى إفشال مشروع الأمة الديمقراطية والنيل من مقاومة أهالي شمال وشرق سوريا.

ستُحرّر عفرين المحتلة ويعود سكانها الأصليون إليها

وألقت الإدارية في اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا، سعاد حسو، كلمة قالت فيها "بروح المرأة الإيزيدية الحرة والتي مرت بالعديد من الفرمانات سيكون الكونفرانس الرابع لاتحاد إيزيديي عفرين رداً على مخططات المحتل التركي ومرتزقته"، مشددة على أن عفرين المحتلة ستُحرّر ويعود سكانها الأصليون إليها.

فيما لا يزال الكونفرانس مستمراً بقراءة تقرير الاتحاد عن أربع أعوام مضت وتقييمه.

(س ر)

ANHA