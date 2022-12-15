​​​​​​​غريب حسو يدعو لتعزيز الروح الوطنية للتصدي للهجمات التركية

عقد مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، اجتماعاً؛ لمناقشة مستجدات الوضع في المنطقة، وذلك في صالة رشو الواقعة بحي المشيرفة في المدينة.

بحضور العشرات من ذوي الشهداء، بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدث الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، غريب حسو، وسلّط الضوء على ما تشهده شمال وشرق سوريا من تطورات ومستجدات على الأصعدة كافة.

وتطرق حسو إلى هجمات دولة الاحتلال التركي، وأشار إلى أنها تحاول بكل السبل توسيع دائرة احتلالها في شمال وشرق سوريا، مضيفاً "من خلال هجماتها الجوية والحرب النفسية التي تخوضها ضد شعب المنطقة تسعى لكسر إرادته".

ولفت الانتباه إلى الجرائم التركية، بقوله: "الاحتلال التركي هزم في شمال وشرق سوريا وفي مناطق الدفاع المشروع لذلك يلجأ إلى أساليب ووسائل أخرى في سبيل تنفيذ مخططاته، ويستخدم في كل مرة الأسلحة المحرمة دولياً، ضارباً الاتفاقيات والمواثيق الدولية بعرض الحائط".

نوه حسو أن هدف الاحتلال التركي؛ هو النيل والقضاء على شعب المنطقة المتكاتف.

كما دعاه إلى تنظيم نفسه؛ وفقاً لحرب الشعب الثورية وتعزيز الروح الوطنية في مواجهة العنجهية التركية.

وقال: "للتصدي لكل الهجمات، يجب على شعب المنطقة تنظيم نفسه وفق مبدأ حرب الشعب الثورية وتعزيز وتصعيد الروح الوطنية لديه".

حول صمت حكومة دمشق؛ حيال هجمات الاحتلال التركي، قال غريب إن "حكومة دمشق لا تعرف سوى الفساد والرشوة وفرض الحصار على حيّي شيخ مقصود والأشرفية ومناطق الشهباء".

منتقداً في الوقت نفسه، صمت القوى الدولية، حيال هجمات دولة الاحتلال التركي، "القوى الدولية والحكومات لا تعرف سوى الحروب".

وأهاب حسو في ختام حديثه، بشعب المنطقة، لتعزيز التكاتف والوقوف إلى جانب أبنائه في القوات العسكرية، لمواجهة كافة الهجمات التي تستهدف وجوده وللحفاظ على المكتسبات التي حققها أبنائه الشهداء.

لينتهي الاجتماع أيضاً بمداخلات الحضور وأسئلتهم والإجابة عنها.

(بـ ر/ م ح)

ANHA