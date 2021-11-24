​​​​​​​غروسي: محادثاتنا مع طهران لم تثمر عن أي نتيجة

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه لم يصل إلى نتائج في المحادثات مع إيران على الرغم من بذل ما في وسعه خلال المفاوضات.

وقال غروسي، في بيان لمجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة قبل اجتماعه الفصلي: "في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، عقدت اجتماعات في طهران مع نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي ووزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان"، وفق ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وأضاف: "على الرغم من أنني بذلت قصارى جهدي، فإن هذه المفاوضات والمداولات المكثفة لحل المسائل المعلقة بشأن الضمانات الإيرانية، والواردة بالتفصيل في التقريرين، لم تتمخض (هذه المحادثات) عن أي نتيجة"، وذلك في إشارة إلى تقارير أصدرتها الوكالة مؤخراً.

(د ع)