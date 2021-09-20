​​​​​​​غروسي يلتقي بإسلامي في فيينا لبحث المفاوضات النووية الإيرانية

ولمناقشة التحديات التي واجهت الوكالة منذ عام بسبب جائحة كورونا وغيرها، تعقد الجمعية العامة لمنظمة الطاقة الدولية الذرية اجتماعها اليوم في العاصمة النمساوية، فيينا.

وعلى هامش الاجتماع، يعقد لقاء ثنائي بين أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، وأمين عام الوكالة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، للبحث في تعاون طهران مع الوكالة وتحديد موعد جديد لزيارة غروسي إلى إيران.

وقال مدير الوكالة الذرية: "نريد مناقشة الأمور الطارئة الخاصة ببرنامج إيران النووي قريباً في طهران"، بحسب ما نقلته شبكة العربية.

وكان غروسي، قد انتقد عدم تعاون إيران مع الوكالة، لكنه توصل لاتفاق بعد زيارة خاطفة لطهران الأسبوع الماضي، تقضي بسماح إيران للوكالة بصيانة كاميرات المراقبة الخاصة بها.

ويُفتتح الاجتماع بكلمات يلقيها الأمين العام للأمم المتحدة، ثم أمين عام الوكالة، تليها كلماتٌ لمندوبي كلٍ من إيران والسعودية وسلوفينيا وروسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة.

(د ع)