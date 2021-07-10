​​​​​​​غرق طفل في نهر الفرات بريف دير الزور الغربي

فقد الطفل حمادي صلاح الحسن حياته غرقاً في نهر الفرات بمنطقة حمار العلي التابعة لريف دير الزور الغربي.
خبر 2021-07-10T14:03:00 دير الزور  

وانتشل فريق الدفاع المدني جثة الطفل حمادي صلاح الحسن، البالغ من العمر 9 أعوام، وتم تسليمها لذويه.

(ف ع/ س ر)

ANHA


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