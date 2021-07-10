غرق طفل في نهر الفرات بريف دير الزور الغربي فقد الطفل حمادي صلاح الحسن حياته غرقاً في نهر الفرات بمنطقة حمار العلي التابعة لريف دير الزور الغربي. خبر 10 تموز 2021, السبت - 14:03 2021-07-10T14:03:00 دير الزور وانتشل فريق الدفاع المدني جثة الطفل حمادي صلاح الحسن، البالغ من العمر 9 أعوام، وتم تسليمها لذويه. (ف ع/ س ر) ANHA إقرأ أيضاً إطلاق حملة لمكافحة المخدرات في منبج أطلق اتحاد المرأة الشابة ولجنة الشباب والرياضة حم... متظاهرون في منبج: نجتمع لنرفع صوتنا بوجه الذهنيات التي تعاني منها المرأة ندّد متظاهرون في منبج بالعنف ضد المرأة، قائلين: "نج... غارات جوية روسية جديدة على "خفض التصعيد" نفذت المقاتلات الحربية الروسية غارات جوية جديدة ع... الموقع القديم