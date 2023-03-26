​​​​​​​غرق قارب قبالة تونس يودي بحياة 19 مهاجراً

قالت منظمة حقوقية اليوم، إن 19 مهاجراً على الأقل من دول أفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم عندما غرق قاربهم قبالة تونس؛ أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، في أحدث كارثة يتعرض لها قارب مهاجرين قبالة تونس، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

وخلال الأيام الأربعة الماضية، غرقت خمسة قوارب للمهاجرين قبالة مدينة صفاقس الجنوبية؛ مما أسفر عن وفاة تسعة وفقدان67، وذلك بعد زيادة كبيرة في عدد القوارب المتجهة نحو إيطاليا.

وتحدث محاولات العبور غالباً في سفن مكتظة بالناس مثل القوارب المطاطية أو المصنوعة بشكل عشوائي، تفتقر إلى الجودة وتتم قيادتها من قبل عصابات إجرامية ومهربي البشر؛ مما يجعل الرحلة محفوفة بالمخاطر ونسبة الوصول ضئيلة.

(د ع)