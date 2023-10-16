​​​​​​​غرق قارب للمهاجرين قبالة السواحل الليبية يودي بحياة 23 سورياً

فقد 23 شخصاً من اللاجئين السوريين ينحدرون من بلدة حفير الفوقا بريف دمشق، حياتهم غرقاً في قارب يحمل على متنه 60 لاجئاً، جلهم من قرى وبلدات ريف دمشق، حيث غرق المركب في الأسبوع الفائت في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، خلال رحلة لجوء غير شرعية باتجاه أوربا، وسط مصير مجهول يلاحق أخرين، بعد فقدان الاتصال بهم، على ما أفاد المرصد السوري.

وأول أمس، نشر مركز توثيق الانتهاكات على صفحته الرسمية؛ أنه فُقد الاتصال بـ 72 مهاجراً، في البحر الأبيض المتوسط؛ غالبيتهم سوريون، حسب ما أوضح أقرباؤهم وسط تضاؤل الأمل بالعثور عليهم أحياء.

(د ع)