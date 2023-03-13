​​​​​​​غرق أكثر من 30 مهاجراً قبالة السواحل الليبية

أكد خفر السواحل الإيطالي أن ما يزيد على 30 مهاجراً غير قانوني أصبحوا في عداد المفقودين، بعد انقلاب قارب كانوا يحاولون الإبحار به إلى سواحل أوروبا الجنوبية.

وأضاف إن القارب الذي كان يحمل أعداداً أكبر من المسموح به انقلب؛ أثناء محاولة إنقاذ شاركت فيها سفينة شحن.

وقال بيان لخفر السواحل الإيطالي "خلال عمليات الإنقاذ، انقلب القارب أثناء نقل المهاجرين، وتم إنقاذ 17 شخصاً بينما فُقد نحو 30 مهاجراً".

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من غرق أكثر من 76 مهاجراً غير قانوني، قرب سواحل مقاطعة كالابريا الإيطالية، أثناء محاولتهم الوصول إلى الدولة الواقعة جنوبي أوروبا.

انقلب أثناء إنقاذه

وقالت إحدى وكالات المساعدات الخيرية، التي تراقب قوارب المهاجرين في البحر المتوسط، إنها تلقت نداء استغاثة، عبر الهاتف من القارب، على بعد نحو 100 ميل بحري شمال غربي بنغازي، وإنها أطلعت السلطات الإيطالية على الأمر.

كما حددت مسيرة استطلاع تابعة لجمعية سي ووتش الألمانية، موقع القارب قبل انقلابه، "وكان القارب مكتظاً بعدد كبير من المهاجرين، وتجرفه أمواج قوية".

وأضاف بيان خفر السواحل الإيطالي حسب ما نقلت شبكة "بي بي سي" أن مكالمة هاتفية أخطرت غرفة تنسيق عمليات الإنقاذ في روما، وكذلك السلطات المالطية، والليبية، كما أبلغت جمعية سي ووتش بصعوبة إتمام عملية الإنقاذ؛ بسبب أحوال الطقس السيئة.

وأكدت السلطات الإيطالية أن المنطقة التي غرق فيها القارب، كانت تحت مسؤولية فرق البحث والإنقاذ الليبية، لكن ليبيا تعاني من نقص شديد في معدات الإنقاذ، والمركبات البحرية، وطلبت الدعم الإيطالي.

"الطريق الأكثر فتكاً"

ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، يعد وسط البحر المتوسط الطريق الأكثر فتكاً بالمهاجرين في العالم.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 19500 شخص لقوا حتفهم منذ عام 2014، أثناء محاولتهم عبور هذا البحر من شمال إفريقيا إلى أوروبا.

وغالباً ما تحدث محاولات العبور في سفن مكتظة بالناس مثل القوارب المطاطية أو المصنوعة بشكل عشوائي وتفتقر إلى الجودة؛ مما يجعل الرحلة محفوفة بالمخاطر وقد تكون قاتلة.

وغالباً ما تتم قيادة السفن من قبل عصابات إجرامية ومهربي البشر. ففي تونس، التي تعد إلى جانب ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

(د ع)