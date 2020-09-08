​​​​​​​غرق 4 فتيات في نهر الفرات ثلاثة منهن شقيقات

وبحسب المعلومات التي نقلها مراسلنا من المنطقة، فإن 4 فتيات من بلدة البصيرة، 3 منهن شقيقات تتراوح اعمارهن بين الـ7 والـ11 عامًا، غرقن يوم أمس أثناء لعبهن على ضفة نهر الفرات.

لتباشر عمليات البحث، وتستمر حتى صباح اليوم، من قبل فريق الغواصين التابع للدفاع المدني في مجلس دير الزور المدني.

مراسلنا قال إن الفريق تمكن من انتشال جثث الشقيقات الثلاث بينما عمليات البحث مستمرة عن جثة الطفلة الرابعة " ابنة عمهن".

والشقيقات الثلاث هن" هناء حسين النصرة، عبير حسين النصرة، رقية حسين النصرة"، بينما لم يتم التعرف على اسم الطفلة الرابعة".

(خ ع/ٍسـ)

ANHA