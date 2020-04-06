​​​​​​​غرفة اتحاد المنتجين في حلب تتكفل بمصاريف العمال لحين انتهاء حظر التجوال

مع إعلان قرار فرض حظر التجوال اتخذت غرفة اتحاد المنتجين قرارات بصدد الورشات القائمة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وللحد من التجمعات والازدحام أصدرت قراراً بوقف جميع ورشات العمل لحماية العمال من فيروس كورونا، حيث يعمل قرابة (7000 إلى 8000) في الحيين.

وتنفيذاً لتلك القرارات بالتزام المنازل وعدم الخروج إلا لتأمين الاحتياجات الضرورية ساهمت غرفة اتحاد المنتجين بتقديم المساعدات لعمال الورشات وذلك بعدم إيقاف معاشهم الأسبوعي ليستطيعوا إعالة عوائلهم في الوقت الذي توقف فيه الجميع عن عملهم.

وعلى الرغم من جمود كافة البضائع والمنتجات والتي باتت عبئاً على كاهل المنتجين في هذه الأزمة حيث توقفت عمليات الاستيراد والتصدير بين كافة المناطق إلا أنهم لم يتخلوا عن عمالهم في تأمين مصاريفهم.

وبهذا الصدد أجرت وكالتنا لقاء مع الإداري في لجنة العلاقات في غرفة اتحاد المنتجين فاروق عرب والذي قال :" نحن كغرفة اتحاد المنتجين في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية عملنا على أخذ تدابيرنا اللازمة في ظل منع انتشار هذا الوباء، وإننا في الأسبوع الثالث على التوالي من فترة حظر التجوال وخلال هذه الأسابيع قمنا بإعطاء رواتب جميع العمال في الورشات دون انقطاع".

وعبر الإداري في لجنة العلاقات في غرفة اتحاد المنتجين عن احترامه وتقديره لكافة المنتجين الذين قاموا بواجبهم الإنساني تجاه العمال بمساعدتهم في هذه الأزمة.

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ANHA