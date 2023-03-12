​​​​​​​غرفة التجارة في إقليم الفرات تعقد كونفرانسها السنوي الثاني

بدأ الكونفرانس الذي عقد اليوم، في صالة الفرات بمدينة كوباني وبحضور الرئيسين المشتركين لغرفة التجارة في شمال وشرق سوريا، وأعضاء غرفة التجارة في إقليم الفرات بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء.

ثم ألقت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي، روكن أحمد، كلمة قالت في مستهلها بأنه حان الوقت لنتخطى آلام شهر آذار، ونجعله شهر النصر لكل الشعوب المضطهدة، وعام كسر قضبان إمرالي وتقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

وأضافت: "نحن اليوم أقوى من ذي قبل بكثير، ومن يحاول العبث بأرضنا عليه أن يتذكر هزيمة مرتزقة داعش على يد أبناء المنطقة، عليه أن يعرف أن هناك مَن يدافع عن هذه الأرض".

وأشارت "في العامين الأخيرين هناك عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، وقد اتخذ شعب المنطقة قراره حيالها بأنهم خلف قائدهم قلباً وروحاً".

قرأ بعدها الرئيس المشترك لغرفة التجارة في إقليم الفرات عثمان فرج التقرير السنوي للغرفة، وعرض خلاله المشاكل التي تعاني منها التجارة في إقليم مقارنة بباقي المناطق في شمال وشرق سوريا، ومدى الضرر الذي ألحقه التهديدات التركية وهجماتها المتكررة على المواطنين بالمنشآت في إقليم الفرات.

تلا بعده مناقشة النظام الداخلي للغرفة والمصادقة عليه، وانتخاب أعضاء جدد لإدارة غرفة التجارة في إقليم الفرات.

وحول الكونفرانس وأهدافه قال الرئيس المشترك لغرفة التجارة في إقليم الفرات، عثمان فرج، لوكالتنا إن "هدفهم الأساس هو انتخاب إدارة جديدة لغرفة لتجارة في إقليم الفرات، والبحث عن الحلول المناسبة للوقوف بوجه المشاكل التي واجهتهم في السنوات الماضية، كي لا يقعوا بنفس أخطاء الماضي في الفترة المقبلة".

وفي نهاية الكونفرانس تم انتخاب ميادة باقي وصالح جرا رئيسين مشتركين لغرفة التجارة في إقليم الفرات.

(ن ك/ س ر)

ANHA