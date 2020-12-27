​​​​​​​غرب كري سبي.. المئات يندّدون بالهجمات التركية ويؤكّدون مساندتهم لمقاومة قسد

وانطلقت المظاهرة التي شارك فيها المئات من أهالي بلدة الجرن وريفها من قرية بير عرب التحتاني وصولاً لبير عرب الفوقاني، حاملين معهم لافتات كُتب عليها "كفى احتلالاً لتل ابيض"، "من أباح دماء الكُرد أباح دماء السوريين جميعاً"، "نطالب المجتمع الدولي لإخراج المرتزقة من مناطقنا المحتلّة"، بالإضافة لأعلام حركة الشبيبة الثوريّة وقوات سوريا الديمقراطية.

وهتف المشاركون خلال المظاهرة بشعاراتٍ تحيّي مقاومة أهالي عين عيسى وقوات سوريا الديمقراطية وتؤكّد على المساندة لها.

وعند الوصول لأطراف قرية بير عرب من الجهة الجنوبية، ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس حزب الاتّحاد الديمقراطي في مقاطعة كري سبي/تل أبيض بيريفان اسماعيل، كلمة ندّدت من خلالها بالهجمات التركية البربريّة على ناحية عين عيسى، وعدم التزام الضّامن الروسي بإيقاف هذه الهجمات لكونه الضّامن لوقف إطلاق النار في هذه المنطقة.

ولفتت بيريفان إلى أنّ شعوب المنطقة لم تعد تعوّل على تحرّك المجتمع الدولي الذي يلتزم الصّمت، بل على قوات سوريا الديمقراطية التي تدافع عن المنطقة بوجه الطّامعين باحتلال الأراضي السورية على مرأى الحكومة السورية، والتي تلتزم الصّمت حتى هذه اللحظة على كافّة الاعتداءات والانتهاكات التي تطال الأراضي السورية من قبل المحتلّين.

وفي ذات السياق حيّا الرئيس المشترك لمجلس بلدة الجرن محمود مصطفى، مقاومة قوات سوريا الديمقراطية بوجه الهجمات التركية على ناحية عين عيسى، مؤكّداً على وقوفهم ومساندتهم لأهالي الناحية والقوات المدافعة عنها.

وانتهت المظاهرة بترديد الشّعارات التي تحيّي قوات سوريا الديمقراطية وتمجّد الشهداء.

(ج)

ANHA