​​​​​​​غليان شعبي واسع ضمن مناطق سيطرة حكومة دمشق بعد القرارات الأخيرة

تشهد عدة قرى في ريف السويداء تذمراً شعبياً واسعاً ضد القرارات الصادرة عن حكومة دمشق، التي تضمنت رفع أسعار المحروقات وزيادة الرواتب بنسبة 100% والتي لا تتناسب مع الغلاء الفاحش الموجود في السوق، إذ تزايد الاستياء والسخط الشعبي خلال اليومين المنصرمين في المنطقة، حسب ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ورفضاً لما آلت إليه الأمور من تدهور الواقع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني، خرج أهالي قرى المتونة ونمر شهبا وقنوات ومجادل والثعلة في ريف السويداء الغربي، باحتجاجات واسعة، وسط قطع الطرقات الرئيسة العامة، وإضرام النيران بالإطارات المطاطية المشتعلة، ومنع الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية من الذهاب إلى عملهم، تعبيراً عن استيائهم.

ومقابل ذلك، تشهد السويداء شللاً تاماً، لا سيما في حركة وسائل النقل، لليوم الثاني على التوالي، وسط مطالب تدعو إلى عصيان عام من قبل الأهالي، إلى حين يتم تنفيذ المطالب.

والأمر لم يقتصر على السويداء وأريافها فقط، حيث تشهد ساحة السيوف في مدينة جرمانا بريف دمشق، وقفة احتجاجية، تحت شعار "حقنا نعيش بكرامة"، رفضاً للقرارات الأخيرة التي أصدرت من قبل حكومة دمشق، وأعقبها انهيار الواقع المعيشي في البلاد.

وهذه الردود الشعبية تستمر لليوم الثاني على التوالي، حيث أشار المرصد أمس، إلى أن عدة مناطق سورية ضمن سيطرة حكومة دمشق تشهد إضراباً عاماً عن العمل من قبل أصحاب وسائل النقل، احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات بشكل جنوني ومفاجئ، الأمر الذي أدى إلى توقف أغلب وسائل النقل في طرطوس والعاصمة دمشق والسويداء وحمص ومدينة جبلة، وسط تذمر الأهالي من الواقع الحالي في تلك المناطق المذكورة.

ويأتي قرار رفع أسعار المحروقات في وقت تشهد فيه سوريا أسوأ أزمة اقتصادية على الإطلاق، حيث وصل انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي إلى ما يقارب 16000، وسط غلاء معيشي يعاني منه أكثر من 90% من الشعب السوري.

وعقب رفع أسعار المحروقات بدقائق، أصدر بشار الأسد مرسوماً تشريعياً ينص على زيادة بنسبة 100% في الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والقطاع العام، وهو ما اعتبره مراقبون أن هذه "الزودة" هي من جيب المواطن السوري، وخاصة بعد رفع أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى أكثر من 200 %.

(د ع)