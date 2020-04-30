​​​​​​​غضب يوناني لدفع تركيا مهاجرين إلى مياهها

أعلنت السلطات اليونانية، أمس أنها أحبطت محاولة سفن تابعة لقوات خفر السواحل التركية لمرافقة قارب يقلّ مهاجرين إلى داخل المياه اليونانية قبالة جزيرة ليسبوس شرق بحر إيجه.

قالت قوات خفر السواحل في بيان" قارب المهاجرين تم رصده في المياه التركية في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وتجاهلت زوارق الدورية التركية نداءات متكررة تطالب بوقفه، قبل التقاط المهاجرين بعد ذلك بعدة ساعات".

كما أردف البيان أن القارب لم يدخل المياه اليونانية في أي لحظة، رغم مساعي زوارق الدورية التركية لمرافقته للدخول".

ويسود التوتر العلاقات بين الجارتين المتناحرتين منذ أمد، جراء حقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، ومحاولة الآلاف من طالبي اللجوء دخول اليونان هذا العام.

وكثفت اليونان الانتشار الأمني عند حدودها البرية والبحرية مع تركيا منذ أواخر شباط، عندما أعلن الرئيس التركي فتح الحدود التركية مع اليونان أمام المهاجرين واللاجئين، الذين كانوا يسعون لدخول الأراضي الأوروبية بشكل غير مشروع من بلاده.

وأغلقت قوات الجيش والشرطة في اليونان الحدود البرية الشمالية الشرقية بعد نقل آلاف المواطنين إلى الجانب التركي بواسطة حافلات، وأعقب ذلك أسابيع من التوتر مع محاولات المهاجرين المتكررة شق طريقهم نحو اليونان.

واتهمت أثينا تركيا بتشجيع ودعم محاولات الدخول الجماعي للمهاجرين.

وفي السياق ذاته، زعم مسؤولون أتراك أن عشرات الآلاف من الأشخاص تمكنوا من دخول اليونان، رغم عدم ظهور أي دليل على ذلك.

ومن جانبها، قالت السلطات اليونانية إنها ألقت القبض على عدة مئات كانوا قد تمكنوا من التسلل عبر الحدود البرية، فيما كانت محاولات دخول البلاد عبر السواحل ضئيلة نسبيا.

يذكر أن تركيا وافقت بموجب اتفاق 2016، على وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل نيل مساعدات مالية بعد دخول ما يزيد على المليون شخص الأراضي الأوروبية عام 2015.

(ش ع)