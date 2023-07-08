​​​​​​​غضب شعبي حيال تهديدات دولة الاحتلال للقائد عبد الله أوجلان

كشف عضو المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الديمقراطي (KCK) صبري أوك لفضائية STERK TV ، أمس الجمعة التهديدات التي أرسلتها سلطات دولة الاحتلال التركي للقائد عبد الله أوجلان، التي لاقت غضباً شعبياً واسعاً في عموم جغرافية كردستان.

مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات أدلى ببيان أمام مقره في مدينة كوباني، قرئ من قبل الرئيسة المشتركة لأكاديمية الشهيدة امكيهان جودي في إقليم الفرات روناهي أحمد، ندد فيه بالتهديدات التركية للقائد.

أشار البيان إلى أنه: "منذ قرابة ثلاثة أعوام وسلطات دولة الاحتلال التركي تفرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، منتهكة كافة القوانين الدولية وحقوق الإنسان، وعلى الرغم من هذا، لم يستسلم شعب المنطقة، بل بقي خلف قائده ولم يغادر الساحات يوماً".

وأضاف البيان: "اليوم نسمع مرة أخرى، بأن حياة القائد باتت مهددة، من خلال الرسائل التي أرسلتها سلطات دولة الاحتلال التركي عبر إدارة سجن إمرالي للقائد عبد الله أوجلان عن إمكانية تسميمه، وهذا التهديد لا يمثل القائد بل هو تهديد لكل الشعوب التواقة للحرية، وهذا العمل يذكرنا بما فعلته دولة الاحتلال قبل سنوات عندما دهنوا معتقل القائد بالمواد السامة".

وأكد مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات في بيانه، أنهم يحاولون قطع الصلة بين القائد وشعبه، ولا يجدون سبيلاً لذلك، فيحاولون تسميمه لتنفيذ مخطط الإبادة بحق شعب المنطقة".

وطالبت المجلس في ختام بيانه شعب المنطقة، وبالتحديد شعب باكور كردستان، بتصعيد النضال حتى تتحقق العدالة ويتحرر القائد جسدياً وتتحرر معه الشعوب من قيد الأنظمة الفاشية".

وتساءل البيان: "إذا كانت هناك فعلاً منظمات إنسانية، فلماذا لا تتحرك وتقوم بواجبها تجاه القائد".

"لن يهدأ لنا بال حتى نحقق الحرية الجسدية للقائد"

كما أدلت حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات ببيان، أمام مقر هيئة الشباب والرياضة في الإقليم بمدينة كوباني، قرئ من قبل الإداري في الحركة مصطفى صديق، جاء فيه: "منذ أكثر من 28 شهراً ودولة الاحتلال التركي تفرض عزلة مشددة على القائد، وداخل تلك العزلة يهددونه بتسميمه، حسب المعلومات التي تلقيناها مؤخراً، نرفض بكل الأشكال هذه الأعمال اللا أخلافية تجاه قائدنا".

وتابع: "نحن الشبيبة، لن يهدأ لنا بال حتى نحقق الحرية الجسدية للقائد، وسنكون على قدر المسؤولية تجاهه وأهلاً حقيقيين لهذه الأرض التي طُهّرت بدماء من مضوا ولا زالوا يمضون على فكر وفلسفته".

واختتم الشبيبة بيانهم بالقول: "نحن على أهبة الاستعداد لأن نضحي بأرواحنا في سبيل الدفاع عن هذه الأرض وتحقيق الحرية الجسدية لقائدنا، والوقوف في وجه عدو متعطش للدماء".

(ن ك/ ل م)

ANHA