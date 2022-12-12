​​​​​​​غضب في البرلمان التركي حول قضية اعتداء على قاصر

تعود تفاصيل القضية إلى عام 2020، حيث تقدمت امرأة في تركيا بشكوى ضد "زوجها السابق" ووالديها اللذين تتهمهما بتزويجها بالقوة، عندما كانت تبلغ من العمر 6 سنوات فقط.

وأثارت هذه القضية منذ نحو أسبوع موجة غضب عارمة في تركيا، فقد احتج نواب من المعارضة، ليل أمس الأحد في البرلمان التركي على وزراء يتهمونهم بالتقاعس في قضية الاعتداء الجنسي على الطفلة القاصر.

وهتف نواب معارضون، وفقاً لما نقلت وكالة فرات للأنباء عن قولهم "تحدثت الطفلة، التزمتم الصمت، لكننا لن نصمت!"، و"استقيلوا!"، وحملوا لافتات أثناء إلقاء وزيرة الأسرة دريا يانق، كلمة خلال مناقشات بشأن الميزانية في البرلمان التركي.

وطرق نواب كثرٌ على مقاعدهم، وأطلقوا صيحات استهجان في وجه الوزيرة، في حين رمى نواب لافتاتهم أثناء تحدث سليمان صويلو، احتجاجاً.

يشار إلى أن المرأة البالغة من العمر حالياً (24 عاماً)، والدها زعيم مؤثر في جماعة دينية، كما كان زوجها السابق عضو فيها أيضاً.

أكدت المرأة أنها تعرضت للاعتداء الجنسي منذ سن السادسة، حسب ما أفادت بها الوكالة.

(ي م)