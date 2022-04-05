​​​​​​​غداة يوم ميلاده الـ 73.. محامو القائد أوجلان يراجعون نيابة بورصة وإدارة سجن إمرالي للقاء به

تقدم اليوم الثلاثاء، محامو القائد؛ (راضية أوزتورك، وريزان ساريجا، وفايق أوزكور أرول، وعمران أمكجي)، بطلب إلى النيابة العامة في مدينة بورصة التركية ومديرة سجن إمرالي، للقاء موكلهم في سجنه.

ويقدم المحامون طلبين كل أسبوع، إلى السلطات التركية التي تتجاهلها وتفرض عزلة مشددة على القائد أوجلان، في سجن إمرالي شديد الحراسة.

وكان آخر تواصل للقائد مع العالم الخارجي قد جرى في 25 آذار 2021 خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان، لكنه لم يدم سوى 5 دقائق وقطع الاتصال. فيما جرى آخر لقاء معه من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب عام 2019.

هذا ويعتقل القائد عبد الله أوجلان منذ عام 1999 في سجن جزيرة إمرالي، إثر المؤامرة الدولية التي جرى تنفيذها في العاصمة الكينية نيروبي، أسفرت عن اختطافه وتسليمه إلى السلطات التركية.

وتستأثر قضية القائد أوجلان باهتمام الرأي العام العالمي، حيث يرى النشطاء والمفكرون من حول العالم، أن الدول الرأسمالية نفذت تلك المؤامرة بحقه، خوفاً على وجودها ومصالحها؛ حيث ترمي أفكاره إلى توعية الشعوب وإحلال السلام فيما بينها.

يشار إلى أن الكردستانيين وأصدقاءهم قد احتفلوا يوم أمس الإثنين؛ في مختلف بقاع العالم، بالميلاد الـ 73 للقائد أوجلان، عبر فعاليات مختلفة، غلب على معظمها الطابع الإيكولوجي، حيث أوصى القائد بزراعة الأشجار احتفالاً بميلاده.

(س ر)