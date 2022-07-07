​​​​​​​غداة إعلان حالة الطوارئ.. مجلس عوائل الشهداء يعلن عن التحضير لحرب الشعب الثورية

عقب يوم من إعلان المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن حالة الطوارئ العامة في مناطق الإدارة الذاتية، أعلن اليوم الخميس، مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة عن بدء مجالسه التحضير لحرب الشعب الثورية، عبر بيان مشترك قرئ في عموم مدن ونواحي المقاطعة "الحسكة، وتل تمر، والشدادي" في الوقت ذاته.

شارك في قراءة البيان المشترك الذي أدلي به في مراكز المجلس في الأماكن الثلاث، العشرات من ذوي الشهداء، وأعضاء مجالس عوائل الشهداء الذين رفعوا صور القائد عبد الله اوجلان وأعلام المجلس وصور أبنائهم الشهداء.

قرئ البيان في مدينة الحسكة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في المدينة ندى عبد الله، وفي ناحية تل تمر قرئ من قبل عضوة المجلس خلات حسن، فيما قرئ في ناحية الشدادي من قبل العضوة فاطمة علي الحسين.

أعلن البيان في مستهله عن دخول مرحلة التحضير لحرب الشعب الثورية، بقوله: "نحن الآن نعيش مرحلة التحضير لحرب الشعب الثورية، وعلينا رفع الجهوزية التامة والاستعداد للهجمات التركية المحتملة وعلينا إدراك ما علينا القيام به من واجب وطني وثوري للدفاع عن أرضنا ومكتسباتنا".

نوّه البيان إلى أن هجمات دولة الاحتلال التركي على شعوب شمال وشرق سوريا، لم تتوقف يوماً منذ أكثر من 11 عاماً، وكذلك هجماتها "الشرسة" على قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع بباشور (جنوب كردستان)، مستخدمة مختلف الأسلحة بما فيها الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً.

ولفت أن هذه الهجمات المستمرة، تأتي ضمن مساعي دولة الاحتلال التركي لإبادة الشعوب الكردستانية على أرض كردستان.

وانتقد البيان صمت المجتمع والقوى الدولية ومواقفها حيال ما تتعرض له شعوب المنطقة، معتبراً ذلك شرعنة لجرائم دولة الاحتلال التركي "وآخرها استهداف النساء المدنيات في مخمور في باشور كردستان، وانتهاكها لسيادة العراق عبر خرق أجوائها، وسيادتها عبر احتلال أراضيها".

كما أكد البيان على استمرارهم في المقاومة، وقال "سنقاوم ونناضل بكل قوتنا لوقف هذه التهديدات والهجمات، وقتل النساء والأطفال العزل والتي تدل على ضعف الدولة التركية الرامية إلى احتلال المناطق السورية ومناطق باشور".

ودعا البيان في نهايته، المنظمات الحقوقية الدولية، والمجتمع والقوى الدولية، إلى تحمّل مسؤولياتهم في وضع حد لجرائم دولة الاحتلال التركي وخرقها للقوانين والعهود والمواثيق الدولية.

(كروب/أم)

ANHA