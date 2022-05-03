​​​​​​​غداة هجماته على شنكال.. وفد من الجيش العراقي يصل إلى القضاء

ونقلت وكالة روج نيوز إن وفداً أمنياً رفيعاً من الجيش العراقي وصل اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري إلى قضاء شنكال.

وقالت العمليات المشتركة في بيان، إنه "وصل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري ورئيس أركان الجيش عبد الأمير رشيد يار الله إلى قضاء سنجار".

وكان الجيش العراقي قد صعّد بدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني، من هجماته ضد قضاء شنكال منذ ساعات بعد منتصف ليلة الأحد، وأرسل تعزيزات عسكرية ضخمة، ترافقت مع تحليق طيران مروحي في سماء القضاء.

هذا وتحاول حكومة الكاظمي بدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاحتلال التركي، ضرب المكتسبات التي حققها المجتمع الإيزيدي في شنكال، وتطبيق اتفاقية 9 تشرين الأول 2020 التي يعجزون عن تنفيذ بنودها نتيجة رفض المجتمع الإيزيدي لها ومقاومتهم المستمرة ضدها.

(س ر)