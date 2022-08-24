أعلنت الصفحة الرسمية لكومين فيلم روج آفا على موقع الفيس بوك؛ أن فيلم "Gava Şitil Mezin Dibin" سيعرض على شاشة المركز الثقافي في مدينة كوباني يوم غد الخميس، في تمام الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي.

صُورت أحداث الفيلم في أحياء مدينة كوباني بمشاركة طاقم عملٍ كبير؛ وهو من إخراج ريكر آزاد كايا.

وعُلقت الصورة الترويجية للفيلم في ساحات مدينة كوباني منذ أيام، ومن المتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً.

هذا ومن المقرر أن تعرض سلسلة أفلام من إنتاج كومين فيلم روج آفا، وهي "BERFÎN"من إخراج أوزلم أرزبا، وفيلم "BLACKBERRY SEASON" من إخراج هاشم آيدمر وفيلم "BERBÛ" من إخراج سافيناز عفدكي، بين الفترة الممتدة من 25 آب الجاري وحتى 15 أيلول القادم في قاعة مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني. كما ومن المقرر أن تعرض الأفلام الأربعة في مدن قامشلو وديرك والحسكة أيضاً، خلال الأيام القادمة.

(ز س/د)

ANHA