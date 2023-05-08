​​​​​​​غداً تنظم فعالية جماهيرية في الشهباء

يتحضر أهالي مقاطعة عفرين والشهباء لتنظيم فعالية، يوم غد الثلاثاء، على مستوى المقاطعة للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، ودعماً لحزب الخضر اليساري في الانتخابات التي ستجرى في تركيا في 14 أيار/مايو الجاري.

ستنطلق الفعالية يوم غد في تمام الساعة 12.00 ظهراً، تحت شعار "حرية القائد آبو تأكيد للحرية وسلام المنطقة"، ويشارك فيها مهجرو عفرين وسكان مقاطعة الشهباء، بإضافة إلى أهالي حيي الاشرفية والشيخ مقصود، وفقاً لما افاد به عضو لجنة الفعالية محمود رشيد.

وشارفت لجنة الفعاليات في مقاطعة عفرين والشهباء والتي تضم "هيئة البلديات، مؤتمر ستار، مجلس عوائل الشهداء، وحركة الشبيبة الثورية السورية"، على الانتهاء من تجهيز ساحة الفعالية التي ستنظم في قرية علوشة التابعة لناحية الاحداث.

وزينت ساحة الفعالية بصور القائد عبد الله أوجلان، وصور الشهداء، ولافتات كتبت عليها (حان وقت الحرية)، و(إن نحطم نظام إمرالي وإن نعيش احرار مع القائد أبو)، و(بصوت القائد آبو سننادي جميع الأحزاب الكردية للوحدة).

(كروب/أ ب)

ANHA