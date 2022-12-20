​​​​​​​غداً.. ندوة في القاهرة عن الأطماع التوسعية التركية في سوريا والعراق

يعقد مركز الفارابي للدارسات والاستشارات والتدريب، يوم غد الأربعاء 21 كانون الأول الجاري، ندوة علمية، موضوعها الرئيس (الأمن القومي العربي في ظل الأطماع التركية في شمال سوريا والعراق)؛ تتناول القضايا الوطنية والقومية إقليمياً ودولياً.

الندوة ستعقد في مقر المنتدى الثقافي المصري بجوار السفارة البريطانية في القاهرة، ومن المقرر أن تنضم إلى الندوة ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في مصر، ليلى موسى، وعدد من الشخصيات السياسية في شمال وشرق سوريا عبر تطبيق زوم، والعديد من الشخصيات العربية الأكاديمية والسياسية والعلمية والاجتماعية، وسفراء بعض الدول الأجنبية.

وحسب برنامج عمل الندوة، فمن المقرر أن تتم مناقشة تداعيات الأطماع التركية على الأمن الوطني السوري والعراقي والأمن القومي العربي، وإلى أي مدى ستظل الأطماع والتدخلات التركية في الشؤون السورية واحتلالها لأراضيها على امتداد الشريط الحدودي بين الدولتين، سبباً لإعاقة وعرقلة ومنع تحقيق الاستقرار الوطني السوري، وسبب توقف الحوار الوطني السوري، والسبل اللازمة لإعادة "اللحمة الوطنية السورية"، وتداعيات التهديدات والتدخلات التركية في العراق وعلى الاستقرار السياسي للعراق.

كما ستتناول الندوة أيضاً، تحالف أو تنسيق دولة الاحتلال التركي مع كل من روسيا وإيران وإسرائيل على إجهاض فرص الوئام والوفاق الوطني داخل سوريا والعراق (مخرجات مسار أستانا)، والدور العربي المنشود والمطلوب لوقف ومنع التهديدات والتدخلات التركية في سوريا والعراق.

(ل م)

ANHA