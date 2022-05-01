​​​​​​​غداً عيد الفطر.. المسلمون في شمال وشرق سوريا يتحضرون للاحتفال

يتحضر المسلمون في أنحاء العالم للاحتفال بعيد الفطر السعيد، بعد صيام شهر رمضان، وفي شمال وشرق سوريا تشهد الأسواق ازدحاماً كبيراً وإقبالاً على شراء مستلزمات العيد، وسط تدابير أمنية مشددة من قبل قوى الأمن الداخلي.

يستقبل أهالي المنطقة العيد بالتوازي مع الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على شمال شرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع.

قامشلو

وفي مدينة قامشلو يقول المواطن عبد الكريم عينديوار: "نحتفل بعيد الفطر، كل عام، لكن هذا العيد مختلف؛ بسبب شن دولة الاحتلال التركي هجمات متزامنة ضد شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع".

وذكر عينديوار "لقد أوصانا القائد أوجلان بالاحتفال بجميع الأعياد، مهما كانت الظروف ومشاركة جميع المكونات؛ لتقوية النسيج الاجتماعي والتكاتف بين الشعوب".

وبدوره، أوضح عبد الله السبعاوي "نستعد للاحتفال، على الرغم من الهجمات التي تشن على مناطقنا من قبل الدولة التركية، وكلها تأتي في سياق إضعافنا وكسر إرادتنا واستهداف مشروع الأمة الديمقراطية وتطبيق مشروعها الاستعماري الذي يهدف إلى كسر إرادة الشعوب".

سهام شيخموس أكدت أن المنطقة تنعم بأمن داخلي، وأن السلع متوفرة لكن أسعارها مرتفعة، متوجهة بمطالبها لضابطة التموين بضبط الأسواق بشكل أفضل.

وفي ختام حديثها، أكدت سهام شيخموس "مهما كثفت دولة الاحتلال التركي من هجماتها على مناطقنا، سنبقى متكاتفين وسنقاوم جميع الهجمات التي تمارس ضدنا بإرادتنا، وسنساند قواتنا في مناطق الدفاع المشروع لطرد المحتل التركي من أراضينا".

وتمنت أن يعم الأمن والأمان في سوريا عامة.

الحسكة

وتظهر المشاهد التي رصدتها عدسة وكالتنا، في مدن ونواحي مقاطعة الحسكة (الحسكة والدرباسية وتل تمر والشدادي) أجواء استقبال العيد، إقبال الأهالي على الأسواق، والمحال التجارية، وانتشار الباعة الجوالة في الشوارع، والفرحة مرتسمة على وجوه الأهالي بمناسبة حلول العيد.

والجدير بالذكر أن قوى الأمن الداخلي زادت من انتشارها في المدن والبلدات والنواحي، ووضعت الحواجز على مداخل ومخارج الأسواق؛ حفاظاً على سلامة الأهالي والاحتفال بالعيد في أجواء يسودها الأمن والأمان.

(كروب/سـ)

ANHA