ويأتي نظام "التعليم عن البعد" بعد خمسة أسابيع من الحظر الذي أعلنته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في الـ23 من شهر آذار/مارس من العام الجاري، بعد تطبيق النظام في عدد من البلدان المجاورة.

البرامج والمخاوف

وستستخدم إدارة الجامعة 3 برامج على شبكة الانترنت، خصصت للمحاضرات الجماعية للطلبة، وهي "زوم"، "تلغرام" و "كلاس روم"، وسيتعين على إداريي الجامعة تحميل مقاطع الفيديو على تلك البرامج على أن يتم إلقاء المحاضرات بشكلٍ مباشر في وقت لاحق.

يأتي ذلك في ظل مخاوف من إمكانية تحقيق عملية "التعليم عن البعد" التكافؤ المطلوب بين جميع الطلاب، إذ أن البعض يفتقر إلى خدمات "الانترنت" حتى يستطيع الوصول إلى المحاضرات، بالإضافة إلى المشاكل التقنية التي قد تواجه الطلبة في أول اختبار لهم من هذا النوع.

آلية إلقاء الدروس

ويتحضر الطلبة الجامعيون في الإقليم ليوم غد الأحد، أول أيام التعليم بنظام "أون لاين"، بمشاركة 25 محاضراً جامعياً، إذ ستلقى 3 دروسٍ بشكلٍ يومي، فيما سيعدّ الأسبوع الأول أسبوعاً تجريبياً للنظام الجديد.

وبلغ عدد الطلبة المسجلين في الجامعة 460 طالباً وطالبة من إقليم الفرات في العام الدراسي 2019-2020، وتضم الجامعة فرعي العلمي الذي يضم أقسام "الفيزياء، الكيمياء، علوم طبيعية، رياضيات"، والأدبي الذي يضم بدوره أقسام "الأدب العربي، الأدب الكردي"، بالإضافة إلى كلية "المخبر الطبي" الذي أُعلن عن افتتاحه خلال العام الدراسي الجاري.

تقول شيرين مسلم نائبة الرئاسة المشتركة لجامعة كوباني أنهم أنشأوا "صفوفاً في بعض البرامج على شبكات الانترنت" ما يسهل على الطلبة الدخول إليها وتلقي تعليمهم من الفيديوهات التي ستنشر في تلك الصفوف، بشكل مبسط وسهل، إذ بإمكان الطلبة المفتقرين لخدمات الانترنت تحميل تلك الفيديوهات المتواجدة في البرامج من أقرب شبكة يستطيعون الوصول إليها.

وشهد القطاع التربوي في الإقليم كما غيره من القطاعات عملية توقف دامت لأسابيع خلال الفصل الأول من العام الدراسي الجاري، خلال التهديدات التركية واحتلال منطقتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض في العام المنصرم، بالإضافة إلى التوقف على غرار أغلب بلدان العالم بعد تفشي فيروس كورونا في العالم.

(ز س/ج)

ANHA