​​​​​​​غداً.. انطلاق المؤتمر النسائي الثاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وتعقد تنظيمات نسوية، المؤتمر النسائي الثاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت شعار "بالوحدة النسائية سنحقق الثورة الديمقراطية" في العاصمة اللبنانية بيروت، على مدار يومي 30 و31 تموز/يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يسلط المؤتمر الضوء على قضايا المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودورها في الأزمات والحروب التي مرت بها.

وتشارك في المؤتمر حوالي 100 مندوبة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منها "سوريا، لبنان، إيران، العراق، فلسطين، تونس، السودان، ليبيا، المغرب، الأردن، مصر" وغيرها العديد من الدول العربية والإقليمية.

ومن التنظيمات النسوية المشاركة "من لبنان رابطة جين النسائية، رابطة نوروز الثقافية- الاجتماعية، التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، رابطة المرأة العراقية، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، رابطة لجان المرأة الفلسطينية، حركة المرأة الحرة في تركيا، منظمة النساء الإيرانيات في هامبورغ، ومن سوريا مؤتمر ستار ومجلس المرأة السورية".

وللحفاظ على سلامة المشاركين من الإصابة بفيروس كورونا خفّض المشرفون على تنظيم المؤتمر عدد الحضور إلى 100 شخص حيث كان من المفترض أن يحضر المؤتمر حوالي 300 شخص، وحوالي 200 شخص من باقي الدول الذين لا يستطيعون الذهاب إلى بيروت لحضور المؤتمر، سيشاركون عبر تقنية الأونلاين من خلال تطبيق زووم.

يشار أن المؤتمر النسائي الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عقد في مدينة آمد بشمال كردستان في عام 2013.

(س و)

ANHA