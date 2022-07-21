​​​​​​​غداً... انعقاد أول ملتقى لثورة المرأة على مستوى الشرق الأوسط في قامشلو

بناءً على طلبٍ من مؤتمر ستار؛ تستعد 7 من مؤسسات، وتنظيمات، واتحادات ومجالس المرأة في شمال وشرق سوريا بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لثورة 19 تموز؛ لعقد الملتقى الأول لثورة المرأة في شمال وشرق سوريا على مستوى الشرق الأوسط.

المؤسسات والتنظيمات النسائية التي تنظّم الملتقى هي: مؤتمر ستار، مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، مجلس المرأة السورية، مؤسسة الجنولوجيا، اتحاد المرأة السريانية، تجمّع نساء زنوبيا، ووحدات حماية المرأة (YPJ).

بحسب اللجنة التحضيرية فإنّ الملتقى سيُعقد في قاعة جامعة روج آفا بمدينة قامشلو، ليومين متتاليين (22و23 من شهر تموز الجاري).

في هذا السياق تحدّثت عضوة منسقيّة مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا وعضوة اللجنة التحضيرية لملتقى ثورة المرأة، عبير حصّاف لوكالتنا.

وذكرت عضوة اللجنة التحضيرية لملتقى ثورة المرأة عبير حصّاف، أن صدى صوت المرأة في ثورة روج آفا التي تُعرف باسم ثورة المرأة، قد انعكس على الصعيد العالمي، وقالت: "تُعرّف المرأة الكردية في روج آفا كمثالٍ عالمي، لاسيما وحدات حماية المرأة (YPJ)".

وعلّقت عبير حصّاف على تفاصيل الملتقى قائلةً: "سينطلق في الـ 22 من تموز الجاري وسيُختتم في الـ 23 من الشهر ذاته بجملةٍ من المخرجات. وسيتم مناقشة أربعة نقاطٍ في كل جلسة؛ دور المرأة في الثورة، منجزات المرأة، تقييم وضع المرأة قبل الثورة وبعدها، تنظيم المرأة وما يجب أن تفعله في المستقبل".

وكشفت عبير، مشاركة ممثلاتٍ عن المكون الكردي، العربي، السرياني، وعن النساء في الشرق الأوسط في الملتقى، وقالت: "في اليوم الأول من الملتقى ستتحدّث كل ممثلةٍ عن أعمالها ونشاطاتها والتغييرات والتحوّلات التي جرت خلال سنوات الثورة العشر. فيما سيتضمن اليوم الثاني للملتقى إقامة حلقة نقاش واجتماع لبحث أربعة قضايا تتعلق بالمجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية".

وتابعت: "نسعى من خلال عقد هذا الملتقى إلى بناء علاقة ارتباطٍ بين النساء على مستوى الشرق الأوسط. وقد وُضعت ركيزتها منذ العام المنصرم عبر مؤتمرٍ خاص في مدينة بيروت".

يشار إلى أنّ تنظيمات المرأة قد عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت في الـ 30 من شهر تموز العام المنصرم، المؤتمر الثاني للمرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أشارت عبير حصّاف إلى مشاركة العديد من الشخصيات النسائية من الشرق الأوسط في الملتقى عبر شبكة الإنترنت، وقالت: "كان من المخطط مشاركة النساء من لبنان شخصياً ولكن وللأسف فإنّهن لم يتمكّن من الحضور حتّى الآن بسبب صعوبة السفر، ولكن ستشارك بعض النساء من سوريا".

وأوضحت عبير حصّاف أنه سيكون هناك مشاركة للنساء من باشور كردستان، العراق، تونس والمغرب، وذلك عبر الإنترنت.

مختتمة حديثها بالقول: "بهذه الطريقة وبصفتنا نساء المنطقة نشارك تقدّمنا ومنجزاتنا مع دول العالم ونستفيد من تقييماتهم".

(ر)

ANHA