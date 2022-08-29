​​​​​​​غداً.. المؤتمر الأول للمرأة الأرمنية ينعقد في مدينة الحسكة

تحت شعار "المرأة الأرمنية تحي ذاتها بعد 107 أعوام من الإبادات وتعقد مؤتمرها الأول في شمال وشرق سوريا"، تتحضر النساء الأرمنيات ضمن المجلس الاجتماعي الأرمني، لعقد أول مؤتمر لها على مستوى شمال وشرق سوريا.

ويهدف المؤتمر المقرر عقده في الـ 30 من شهر آب الجاري بمدينة الحسكة، حسب عضوة اللجنة التحضيرية للمؤتمر، آناهيت قصبيان، إلى تقييم أعمال ونشاطات المرأة الأرمنية بين عامي 2019-2022، تمهيداً للخروج بمقترحات وقرارات جديدة خدمة للمرأة الأرمنية وما يتطلب المرحلة الراهنة.

في هذا السياق، قالت عضوة اللجنة التحضيرية لمؤتمر المرأة الأرمنية، آناهيت قصبيان في تصريح لوكالتنا، "تحضيراً لعقد المؤتمر الأول للمرأة الأرمنية، عقدنا ما يقارب 80 اجتماعاً على مستوى شمال وشرق سوريا من أجل شرح أهمية المؤتمر وأهدافه للمكون الأرمني".

وأضافت: "عند عقدنا لهذه الاجتماعات في مدن ونواحي شمال وشرق سوريا، واجهنا صعوبات كثيرة بسبب هجمات الاحتلال التركي على المنطقة".

بينت آناهيت قصبيان، أن هدف انعقاد المؤتمر هو تعريف المرأة الأرمنية بجذورها الأصلية، ولغتها وعادتها وتقاليدها، إضافة إلى ترسيخ ثقافة المكون الأرمني التي تعرضت للتهميش، ومن أجل دعم ومساندة التنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا".

من المقرر أن تحضر المؤتمر التنظيمات والحركات النسائية في شمال وشرق سوريا، حسب عضوة اللجنة.

(ي م)

ANHA