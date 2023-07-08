​​​​​​​غداً الأحد يخرج أهالي شمال وشرق سوريا في مظاهرات عارمة

أوضح عضو المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، صبري أوك، أن الدولة التركية وإدارة سجن إمرالي سلّمتا رسائل تهديد للقائد عبد الله أوجلان. هذه المعلومات لاقت سخطاً شعبياً في عموم شمال وشرق سوريا، وأدلت عدّة منظمات ببيانات تنديداً بسياسية دولة الاحتلال التركي.

وفي تصريح خاص لوكالتنا، دعا الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم، كافة الشعوب إلى تصعيد النضال وعدم ترك القائد عبد الله أوجلان وحده.

وتنديداً بالسياسيات التركية حيال القائد عبد الله أوجلان يخرج أهالي شمال وشرق سوريا غداً الأحد، في مظاهرات عارمة.

(أ ب)

ANHA