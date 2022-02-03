​​​​​​​غارة روسية على جبل الزاوية وتحليق لطيران الاستطلاع في المنطقة

نفذت مقاتلة روسية غارة جوية محملة بعدة صواريخ على محيط بلدة كفر شلايا في جبل الزاوية، جنوب إدلب، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يذكر أن هذا الاستهداف هو الأول خلال شهر شباط / فبراير الجاري.

وكان المرصد السوري أحصى أكثر من 50 غارة جوية شنتها طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الروسي على المنطقة المسماة "خفض التصعيد" خلال كانون الثاني/ يناير، تسببت بمقتل مواطنة و3 أطفال، في قصف مخيم للنازحين في منطقة النهر الأبيض شمال جسر الشغور، في الأول من كانون الثاني، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 15 مواطناً، جلّهم من الأطفال.

(ش ع)